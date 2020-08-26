Ebyen'de Riyad Anlaşması müzakerelerinin askıya alınması sonrası çatışma - Son Dakika

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Riyad Anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından, GGK ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Ebyen'in merkezi Zencibar kentinin sakinlerinden alınan bilgiye göre, Zencibar'ın kuzey ve doğusundaki şiddetli çatışma seslerinin sahil kentinin çoğu mahallesinde net olarak duyuluyor.

Ebyen Emniyet Müdürü Ebu Meşal el-Kazimi ve GGK'nın Ebyen'deki güçlerinin sözcüsü Muhammed en-Nakib sosyal medyadan bölgede çatışmaların yaşandığını doğruladı. İki yetkili de çatışmalara ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Yemen hükümeti cephesinden açıklama

Yemen hükümeti Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için yürütülen müzakereleri askıya almasının sebepleri arasında "BAE'nin baskısı" olduğunu belirtti.

GGK'nin yaptığının anlaşmanın garantörü konumundaki Suudi Arabistan'a yönelik bir hakaret olduğununa ve bu durumun Suudi Arabistan'ı zor bir duruma soktuğuna işaret eden Rahbi, GKK'nın müzakereleri askıya almasını, Konsey içerisindeki sorunlar ve makam çekişmeleri nedeniyle bir kaçış olarak nitelendirdi.

Rahbi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BAE GGK'ya silahları teslim etmemesi ve geri çekilmemesi konusunda baskı yaptı. Çünkü bu Abu Dabi'nin Yemen'deki projesinin ve GGK'nın Aden'deki hakimiyetinin sonu anlamına geliyor."

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK dün gece Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için meşru hükümetle yürütülen müzakereleri askıya aldığını duyurmuştu. GGK karara gerekçe olarak hükümete bağlı güçlerin Ebyen'deki ateşkese uymaması ve gerilimi tırmandırmasını göstermişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Riyad Anlaşması, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanmıştı. Anlaşma, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması ve tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimini" öngörüyordu. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.