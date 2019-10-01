Son Dakika Haberleri: EBYS eğitimleri devam ediyor
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EBYS eğitimleri devam ediyor

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, personellerine e-Belediye Bilgi Sistemi eğitimlerini vermeye devam ediyor.

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Eğitimde belediyelerin EBYS sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren 7099 sayılı kanun ve detayları hakkında bilgiler verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da eğitime katılanları ziyaret ederek, sistemin öneminden bahsetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen EBYS Eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli personellere e-Belediye Bilgi Sistemi (EBYS) eğitimi verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairelerince verilen eğitimde, Büyükşehir personelleri belediyelerin EBYS sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren 7099 sayılı kanun ve detayları hakkında bilgilendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da eğitim gören personelleri ziyaret etti. Yıldırım ziyaretinde, personele hitap ederek, "Hayırlı olsun öncelikle. Bu sistem yıl sonuna kadar geçmemiz gereken bir sistem. Biz birkaç modülleri kullanmaya başladık bile. E-belediye portalı herkesin görebileceği, herkesin ulaşabileceği bir sistem. Merkezi yönetimlerin yerel yönetimleri kontrol edebileceği bir sistem olacak. Böylece hem iş gücünden daha fazla faydalanılmış olacak hem de şeffaf belediyeciliğin yapısı Türkiye genelinde kurulmuş olacak. Sizin de emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Sekreter, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:57 Kaynak: Bültenler
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