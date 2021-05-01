EBYÜ'de BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak - Son Dakika

EBYÜ'de BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak
01.05.2021 09:47
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacak, 2 üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da kapatılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi kurulacağı belirtilerek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kapatılacağı aktarıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı