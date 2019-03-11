Ebyü'de "Kadın ve Siyaset" Paneli Yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kadın ve Demokrasi Derneği işbirliği ile "Kadın ve Siyaset" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kadın ve Demokrasi Derneği işbirliği ile "Kadın ve Siyaset" konulu bir panel gerçekleştirildi.



Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve konuşmacı olarak TBMM 27. Dönem Milletvekili ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Üyesi Bahar Ayvazoğlu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Sezer Şanlı'nın katıldığı panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Topal, Kadem İl Temsilcisi Birgün Büşra Eren, Kadın Çalışmaları Uygu ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Funda Kemahlı Garipoğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan KADEM Erzincan Temsilcisi Birgün Büşra Eren kadınların sorunlarına çözümler bularak onların sesi olmak için KADEM Erzincan olarak gönüllü olduklarını ifade etti



Kadın Çalışmaları Uygu ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Funda Kemahlı Garipoğlu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün, ayrımcılık ve şiddet başta olmak üzere kadın hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturma günü olduğunu kaydetti.



Panelde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Sezer Şanlı, kadının günümüze kadar aldığı kamusal ve siyasal olarak nitelikli haklarından bahsederek, Cumhuriyetle birlikte kadınların artık örgütlü bir şekilde haklarının savunmasına yönelik kurumsal çalışmaların da yer aldığına değindi.



TBMM 27. Dönem Milletvekili ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Üyesi Bahar Ayvazoğlu, görev hayatının kadınların sorunları ve o sorunlara çözüm yolları aramakla geçtiğini belirterek görevi boyunca kadına yönelik mevzuat ve yönetmelik için çalışma fırsatı yakaladığını ve ciddi analizler yapma imkan bulduğunu belirtti. Kadın ve erkek eşitliğine de değinen Ayvazoğlu, kadının ve erkeğin eşitliğinde hukuki ve adalet kavramı ön planda olmak üzere ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Kadınların tercihlerinin ön planda olması gerektiğini de vurgulayan Ayvazoğlu, "Her şey eğitimle başlar. Vizyonu gelişmiş, ülkesine katkı sağlayacak girişimci ve kararlı kadınlara ihtiyacımız var. Onları bu anlamada motive eden çalışmalara yapmalıyız " dedi.



Program sonunda katılımcılara Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ergün Topal tarafından çiçek takdimi yapıldı. - ERZİNCAN

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