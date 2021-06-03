EBYÜ'de memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilme sunumu yapıldı - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversite üst yönetime memnuniyet anketleri genel değerlendirme sunumu yapıldı.

EBYÜ kalite güvencesi sistemi kapsamında iç paydaşların (akademik personel, idari personel ve öğrenci) görüş ve önerilerinin yer aldığı memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilmesi ve analizi hususunda, kalite koordinatörlüğü tarafından rektöre sunum yapıldı.

Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. M. Kürşat Öksüz tarafından yapılan sunumda, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve kalite koordinatörlüğü üyeleri yer aldı. Toplantıda anket sonuçlarından elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yapılacak olan iyileştirme faaliyetleri görüşüldü. Anketlerin birim bazında değerlendirilmesinin yapılacağı birim ziyaret takvimi ve programı Rektör Prof. Dr. Akın Levent'le paylaşılarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 29 Haziran - 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek izleme programı hakkında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN