EBYÜ'den korona virüs açıklaması - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) korona virüs açıklaması yapıldı.

Açıklama da, "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 2 rektör yardımcısı ile Rektör Levent'in yakın korumasının korona virüs testleri maalesef pozitif çıkmıştır. Rektörümüzün, yardımcılarının ve yakın korumasının sağlık durumları gayet iyidir. Üniversitemiz rektörlük binasının karantinaya alınması kesinlikle söz konusu olmayıp iş ve işleyişte herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır." denildi. - ERZİNCAN