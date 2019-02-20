Ebyü Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Paintball Oynadı
1 saat önce
Erzincan'da üniversite öğrencileri paintball oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Erzincan
'da üniversite öğrencileri paintball oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bölümü öğrencileri akademisyenleri ile birlikte paintball oynadılar. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Yakup Gülnahar ve Evrem Gülnahar öncülüğünde biraraya gelen öğrenciler eğlenceli bir spor dalı olan paintball oynayarak gönüllerince eğlendiler.
Düzenlenen paintball turnuvası ile ilgili bilgi veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar amaçlarının eğitimin yanında öğrencileri ile birlikte boş vakitlerini hoşça geçirmek olduğunu söyleyerek " Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrencilerimiz ile birlikte paintball turnuvası gerçekleştirdik. Yaptığımız turnuvaya öğrencilerimizden yoğun bir talep oldu. Çok zevkli müsabakalar yaptık. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile hem eğleniyor hem de spor yapıyorlar. Bu faaliyetler öğrencilerimiz üzerinde pozitif enerji sağlıyor. Bundan sonra da öğrencilerimiz ile birlikte çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." dedi. Paintaball oynayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler ise birbirleriyle kaynaşmaları, eğlenmeleri ve kendilerine özgüven sağlamaları yönünden faydalı bir etkinlik düzenlendiğini söyleyip turnuvayı düzenleyen Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Yakup Gülnahar ve Evrem Gülnahar'a teşekkür ettiler. - ERZİNCAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:01 Kaynak: İHA
Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu
Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor
Son Dakika! Gezi Parkı Soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora Dahil 16 Kişiye Müebbet İstemi
Son Dakika! Polisin Tartışma Yaratan Hareketine Bakan Soylu'dan Yorum: Yasadışı Eylem Yaparsanız Gözaltına Alınırsınız