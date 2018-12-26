Son Dakika Haberleri: Ebyü Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarından Galibiyet

Ebyü Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarından Galibiyet

22 dakika önce

Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Voleybol 1. Lig'e yükselme müsabakalarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi erkek ve kadın takımlarından ikincilik ve üçüncülük başarıları geldi.

Ebyü Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarından Galibiyet, System.String[]
Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Voleybol 1. Lig'e yükselme müsabakalarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi erkek ve kadın takımlarından ikincilik ve üçüncülük başarıları geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen Üniversiteler Voleybol 2. Lig Grup maçlarına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doç. Dr. Eser Ağgön ve. Öğr. Gör. Yusuf Dumlu yönetiminde Üniversitenin Erkek ve bayan takımları katıldı. Oynanan maçlarda kadın takımı üçüncülük elde ederken, erkek takımı ikinci olarak grup maçlarını bitirdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:39 Kaynak: İHA

Erzincan, voleybol, Spor
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