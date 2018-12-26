Ebyü Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarından Galibiyet
22 dakika önce
Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Voleybol 1. Lig'e yükselme müsabakalarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi erkek ve kadın takımlarından ikincilik ve üçüncülük başarıları geldi.
Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Voleybol 1. Lig'e yükselme müsabakalarında Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi erkek ve kadın takımlarından ikincilik ve üçüncülük başarıları geldi. Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesinde düzenlenen Üniversiteler Voleybol 2. Lig Grup maçlarına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doç. Dr. Eser Ağgön ve. Öğr. Gör. Yusuf Dumlu
yönetiminde Üniversitenin Erkek ve bayan takımları katıldı. Oynanan maçlarda kadın takımı üçüncülük elde ederken, erkek takımı ikinci olarak grup maçlarını bitirdi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:39 Kaynak: İHA
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