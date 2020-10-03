EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi - Son Dakika

EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) her yıl birinci sınıf öğrencileri için Üniversite fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından verilen oryantasyon eğitimi bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan çevrimiçi olarak verildi.

EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi, System.String[]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) her yıl birinci sınıf öğrencileri için Üniversite fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından verilen oryantasyon eğitimi bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan çevrimiçi olarak verildi.

Binali Yıldırım Üniversitesinde yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize "çevrimiçi oryantasyon eğitimi" verildi. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine, üniversitenin birim ve bölümlerini daha iyi tanımalarını, akademik ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlamalarını, akademik birim yöneticilerini, öğretim elemanlarını ve idari birim yetkililerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Her yıl, birinci sınıf öğrencileri için fakülteler, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından verilen oryantasyon eğitimi bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan çevrimiçi olarak verildi. Öğrenciler, kayıtlı oldukları programların oryantasyon eğitimlerine, birimlerince belirlenen gün ve saatte erişim linki üzerinden katılım sağladı.

Rektör Levent, Oryantasyon eğitiminde öğrenciler ile bir araya geldi

Eğitim Fakültesi tarafından verilen oryantasyon eğitimine katılarak öğrenciler ile bir araya gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, oryantasyon eğitiminin önemli olduğunu vurgulayarak yol haritası niteliğinde olan bu eğitim ile öğrencilerin eğitim sürecine daha kolaylıkla adapte olacaklarını ve uyum sağlayacaklarını belirtti. Üniversitede bu yıl yapılacak eğitim hakkında da bilgi veren Rektör Levent: "Üniversitemiz, geçen dönem olduğu gibi bu dönemde küresel salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara vererek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla dersleri yürütme kararı almıştır. Yaşanan bu süreçte üniversitemiz siz değerli öğrencilerimizin eğitimde geri kalmaması için derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine ilişkin gerekli hazırlıkları yapmıştır. Bu konu da hiçbir şüpheniz olmasın." dedi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Rektör Levent, son olarak öğrencilere üniversitede mutlu olmaları temennisinde bulunarak yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi. - ERZİNCAN

EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi
EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi

Üniversite, Erzincan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Djaniny Semedo ile anlaştık Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor         
18:07
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:33
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 18:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EBYÜ Oryantasyon eğitimini çevrimiçi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei