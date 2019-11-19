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EBYÜ Rektörü Akın Levent gazetecilerle buluştu

6 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversiteler arasındaki sıralama da daha iyi bir yere gelinmesi için, öğretim üyelerine yayın ve makale başı teşvik vermeyi planladıklarını belirtti.

EBYÜ Rektörü Akın Levent gazetecilerle buluştu, System.String[]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversiteler arasındaki sıralama da daha iyi bir yere gelinmesi için, öğretim üyelerine yayın ve makale başı teşvik vermeyi planladıklarını belirtti.

Üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Levent, geçtiğimiz yıl üniversitedeki doluluk oranının yüzde 92 civarında olduğunu söyledi.

Bu yıl üniversitelerini tercih eden örencilerin üçte ikisine yakınının kız öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Levent, bunun da öğrencilerin Erzincan'ı güvenli ve yaşanacak şehir olarak gördükleri anlamına geldiğini dile getirdi.

Levent, üniversiteler arasındaki sıralama da daha iyi bir yere gelinmesi için, öğretim üyelerine yayın ve makale başı teşvik vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, EBYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ergün Kutlusoy ve Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu ile Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Halim Ferit Bayata katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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