EC BOXİNG boksörlerinden rakip tanımıyor

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi promotörü seçilen EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer'in boksörleri adeta rakip tanımıyor.



Hamburg'da düzenlenen boks galasında ringe çıkan EC BOXİNG'in dört ağır sıklet boksörü Christian Hammer, Danilo milacic, Jac Mulovayi ve Nikola Milacic rakiplerine şans tanımadı. Boksörlerin antrenörü Bülent Başer, kendi geliştirdiği antrenman teknikleriyle sporcularını karşılaşmalara hazırladığını belirterek, "Yıllarca dünyanın en iyi antrenörlerinden dersler aldım. Gerek Kübalı, gerek Amerikalı, gerek Rus ve gerekse Alman antrenörlerden özel dersler aldım. Dünyanın efsane antrenörlerinden Klitchkoların da çalıştırıcısı olan rahmetli Fritz Sdunek ve yine Almanların dünya şampiyonları yetiştiren antrenörü Uli Wegner'den yıllarca ders aldım. Fritz Sdunek, özel çalıştırma programını kendi el yazısıyla bana vermişti o dönemler. Tabii ki bunların üzerine kendi tecrübelerimi de katarak kendi çalıştırma stilimi oluşturdum. Bugün boks dünyasında benim geliştirdiğim taktikler benim ismim ile anılıyor. Sporcularım da dünyanın dört bir yanında zaferlere imza atıyor. Bu gece de dörtte dört yaparak büyük bir başarıya imza attık" dedi.



Erol Ceylan: "Hedeflerimiz büyük"



Almanya'da dört kez üst üste en iyi boks kulübü ve promotörü seçilen Erol Ceylan, gelecek yıl büyük atılımlar yapacaklarını söyleyerek, "18 Ocak tarihinde Almanya'da dev bir boks galası düzenleyeceğiz. Dünya televizyonlarının naklen yayınlamak için sıraya girdiği bu galada Avrupa şampiyonu ve olimpiyat sporcumuz Ali Eren Demirezen de ringe çıkacak. Türkiye'de açtığımız temsilcilik ile orada da çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında hem dünyanın dört bir yanında ve hem de ülkemizde dev boks maçlarına imza atacağız. Şimdiden bunların çalışmalarını sürdürüyoruz. Ülkemizde yer alan boks potansiyelini dünyaya göstererek dünya ringlerinde hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, EC BOXİNG boksörlerinin üstün performanslarıyla rakiplerine adeta ringi dar ettiğini dile getirerek, "Bir Türk kulübünü ve teknik adamlarının böylesi dünya çapında kaliteli sporcuları Avrupa'nın göbeğinde dünya ringleriyle buluşturması ülkemiz sporu açısından da büyük bir gurur kaynağıdır. Asıl hedefimiz gelecek yıldan itibaren dünya şampiyonluklarını kazanmaktır ve tüm stratejilerimizi bunun üzerine kuruyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL