Ec Boxıng Devler Liginde Mücadele Ediyor

Cumartesiyi pazara bağlayan gece Amerika 'da ringe çıkacak olan Türk boks kulübü EC BOXİNG boksörü Christian Hammer, New York 'ta rakibiyle açık tartıda karşı karşıya geldi.Kulübün yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan ve antrenör Bülent Başer'in de hazır bulunduğu basına açık tartı programına, Amerikan medyasının ilgisi yoğun oldu. 30 maçta tek yenilgisini dünya şampiyonu Deontay Wilder'e karşı alan Kübalı boksör Luis Ortiz, Türk boks kulübü EC BOXING boksörü Christian Hammer'e karşı dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak. Kazanan dünya şampiyonluk maçı yapma şansını da elde edecek. Boksörüne güvendiğini bildiren Erol Ceylan, "Christian şu an için formunun zirvesinde. Rakibiyle göz göze geldiğinde de şunu gördüm ki; kazanmaya odaklanmış ve rakibine ringi dar etmeye hazırlanmış durumda. Bu maçı kazanarak tarih yazmak istiyoruz" dedi.Antrenör Bülent Başer ise New York'ta havaların çok soğuk olması nedeniyle hastalandığını vurgulayarak, "Şu an ilaç alarak maça kadar iyileşmeye çalışıyorum. Rahatsızlığım nedeniyle tartı programında etkili olamadım ancak her şeye rağmen maça çıkarak sporcumun yanında olacağım" ifadelerini kullandı. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da karşılaşmanın dünya boks otoriteleri tarafından büyük bir ilgi ile takip edileceğini vurgulayarak, rakip Ortiz'in dünyanın en iyi boksörlerinden birisi olduğunu ve onu yenenin dünya boksunun gündemine oturacağını belirterek, Türk profesyonel boksunun Erol Ceylan yönetiminde dünyanın zirvesine oturduğunu vurguladı.