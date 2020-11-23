EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor - Son Dakika

EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor

23.11.2020 14:28
EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor, System.String[]

Dünya devleri arasında bulunan Türk boks kulübü EC BOXİNG, 27 Kasım Cuma akşamı Fransa'daki dev kapışmaya hazırlanıyor.

Dünya devleri arasında bulunan Türk boks kulübü EC BOXİNG, 27 Kasım Cuma akşamı Fransa'daki dev kapışmaya hazırlanıyor. Gecede kulüp adına ringe Volkan Gökçek, Christian Hammer ve Viktor Faust çıkacak.

Volkan Gökçek'in yanı sıra iki dövüşçüsünü daha 27 Kasım Cuma akşamı ringe çıkaracak olan EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Fransa'dan zaferle dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ceylan, "Şu an itibarıyla korona virüs nedeniyle dünya çapında salon sporları durma noktasına gelmiş olmasına rağmen yine de sporcularım aktüel kalsın, dünya sıralamasındaki yerlerini yükseltsin diye tüm imkanlarımızı zorlayarak ringlere çıkarıyorum. Genç yeteneğimiz Volkan Gökçek, bu güne kadar çıktığı dört maçının hepsini kazanarak yenilgisizlik serisini sürdürüyor. Sporcum çok güçlü rakipleri de devirerek kalitesini ispatladı. Ayrıca yine yeni transferimiz ağır sıklet Viktor Faust'ta önüne geleni devirerek yoluna devam ediyor. Christian Hammer, yine defalarca Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcu olarak boks ringlerinde efsane bir isim. Pandeminin bitmesiyle birlikte ülkemizde dev boks galaları hazırlamak için planlarımızı yapmış durumdayız" dedi.

Bülent Başer: "Her şey yolunda"

Kulübün başantrenörü Bülent Başer, boks gecesine hazır olduklarını vurgulayarak, "Sporcularımın moral ve motivasyonları çok iyi. Şu pandemi de olmasaydı daha rahat hareket edebilecektik ancak yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir sakatlığımız yok ve bu zorlu karşılaşmalardan alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminim" şeklinde konuştu.

Basın Danışmanı Vedat Alyaz da kulübün dünya şampiyonu Alman boksör Sebastian Formella'nın İngiltere'de ringe çıktığını dile getirerek, "Geçtiğimiz cumartesi, İngiltere Wembley Arena'da karşılaştığı Connor Benn'e karşı başa baş mücadele verirken, küçük bir farkla karşılaşmayı kaybetti. Fransa'da ringe çıkacak EC BOXİNG boksörleri arasında Volkan Gökçek, Christian Hammer ve Viktor Faust'ta yer alıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor
EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor
EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor
EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor
EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor

Fransa, Kasım, Boks, Cuma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor EC BOXİNG Fransa'ya çıkarma yapıyor - Son Dakika Spor


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