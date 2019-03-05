Son Dakika Haberleri: Ec Boxing'in Sporcuları Dünyanın Dört Bir Yanında Ringde!

Ec Boxing'in Sporcuları Dünyanın Dört Bir Yanında Ringde!

1 saat önce

Türk profesyonel boksunun başarılı temsilcisi olarak Almanya'da faaliyetlerini sürdüren EC BOXİNG spor kulübünün boksörü Christian Hammer, Amerika'da çıktığı maçta eski dünya şampiyonu Luis Ortiz'e karşı muhteşem bir maç çıkardı.

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Türk profesyonel boksunun başarılı temsilcisi olarak Almanya'da faaliyetlerini sürdüren EC BOXİNG spor kulübünün boksörü Christian Hammer, Amerika'da çıktığı maçta eski dünya şampiyonu Luis Ortiz'e karşı muhteşem bir maç çıkardı. On raunt boyunca rakibine üstün olan Hammer, karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Avrupa Şampiyonu Fatih Keleş, Sakarya'daki maçını kazandı.

Özellikle maçın ikinci raundunda rakibine indirdiği bir yumrukla diz çöktürerek burnunu kıran Hammer, ilerleyen rauntlarda da rakibine diz çöktürmeyi başardı. Dünyanın en iyi antrenörlerinden Bülent Başer'in bu maça hazırladığı sporcu, on raunt muhteşem bir performans göstererek, izleyenleri büyüledi. Karşılaşmanın sonunda masa hakemlerinin kararıyla maçı kaybeden EC BOXİNG boksörü buna rağmen Amerikalı seyircilerden büyük alkış aldı. EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, sporcusunun bugüne kadarki en iyi maçlardan birisini gerçekleştirdiğini belirterek, "Christian Hammer yenildi ancak muhteşem bir maç çıkardı. Özellikle ikinci rauntta rakibini yere indirerek burnunu kırdı. Nakavt edebilirdi ancak sporcumda kazanma hırsı eksikti. Rakibime saldırayım, nakavt edeyim, maçı alayım duygusu eksikti maalesef. Ancak bunun üzerinde çalışacağız tabi ki. Dünyanın en iyilerinden birisi olan boksörümüzün bu eksiğini gidererek yeniden dünyanın zirvesinde maçlara çıkaracağız" dedi.

Bülent Başer: "Eksiklerimizi telafi edeceğiz"

Sporcunun Antrenörü Bülent Başer, Hamburg'a döndüklerinde teknik heyeti toplayarak maçı değerlendireceklerini, eksik ve hataları tespit ederek bunları düzeltmek için çaba harcayacaklarını söyledi. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcularının hala dünya sıralamasında üst sıralarda olduğunu ve dünya şampiyonluğu için halen şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Bu arada EC BOXİNG boksörlerinden Fatih Keleş, Sakarya'da çıktığı maçta rakibini üçüncü rauntta nakavtla yenerek Avrupa Şampiyonluk kemerini korumayı başardı. Sporcumuz muhteşem bir performans gösterirken, yenilgisizliğini sürdürdü. Yine cumartesi gecesi Almanya'da ringe çıkan EC BOXİNG boksörlerinden Erik Pfeifer ve Danilo Milacic de rakiplerini nakavtla devirerek dünya sıralamasındaki yerlerini yükselttiler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:39 Kaynak: İHA

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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