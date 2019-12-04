Son Dakika Haberleri: ECB, 2020'de 117 bankayı denetleyecek
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ECB, 2020'de 117 bankayı denetleyecek

6 saat önce

Avro Bölgesi'ndeki büyük ticari bankaları stres testinden geçiren Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek yıl 117 bankaya doğrudan denetleme yapacağını duyurdu.

ECB, 2020'de 117 bankayı denetleyecek, System.String[]

Avro Bölgesi'ndeki büyük ticari bankaları stres testinden geçiren Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek yıl 117 bankaya doğrudan denetleme yapacağını duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi'nin merkez bankasının, 2020'de doğrudan denetleyeceği banka sayısının yıllık gözden geçirmenin ardından 119'dan 117'ye indiği bildirildi.

Banka, Deutsche Bank ve Commerzbank gibi büyük bankaları denetleme görevini 2014'te üstlenmişti.

ECB'nin, Brexit nedeniyle Avro Bölgesi'ne yaşanacak taşınmalar sonrası JP Morgan, Morgan Stanley, UBS ve Goldman Sachs'ın bağlı ortaklıklarını da denetlemesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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