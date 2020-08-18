ECB: AB bankalarında toparlanma 2022'den önce olmaz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa genelinde bankaların Covid-19 krizinin etkilerinden 2022 yılından önce sıyrılmalarının olanaklı görünmediğini söyledi.

Bankaların borçlarını ödeyebilme gücüne tam olarak kavuşmalarının Euro bölgesi ekonomisine bağlı olduğunun altını çizen de Guindos, Euro bölgesi ekonomisinin son iki aylık dönemde Covid-19 öncesi dönem düzeylerine yavaşça dönmeye başladığına işaret etti.