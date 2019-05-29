Son Dakika Haberleri: ECB: ABD - Çin ticaret savaşı Euro Bölgesi'ni de etkileyecek
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ECB: ABD - Çin ticaret savaşı Euro Bölgesi'ni de etkileyecek

59 dakika önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ABD ve Çin arasındaki gerçek bir ticaret savaşının yavaşlayan Euro Bölgesi ekonomisini etkileyeceğini söyledi.

ECB: ABD - Çin ticaret savaşı Euro Bölgesi'ni de etkileyecek, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ABD ve Çin arasındaki gerçek bir ticaret savaşının yavaşlayan Euro Bölgesi ekonomisini etkileyeceğini söyledi.
De Guindos, ticaret savaşlarında gerginliğin yükselmesinin "son derece zararlı" olduğunu ve piyasalardaki uçuculuğu artırarak ekonomiye çok hızlı bir şekilde zarar vereceğini söyledi.
Ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında yeniden artış yönüne döneceğini belirten de Guindos, ECB'nin gelecek hafta ECB'nin olağan toplantısında uzun dönemli bir finansman planı açıklayacağını söyledi.
Düşük karlılığın bankalar için nitelik değerlendirmesini zorlaştırdığını söyleyen de Guindos, ECB'nin defter değerinin altından işlem yaptığını ifade etti. Kapastie fazlasının ve yüksek maliyetlerin yapısal problemler olduğuna işaret eden de Guindos, bankacılık sektörünün verimini artırmak için güçlendirmelere ihtiyaç olduğunu belirtti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:57 Kaynak: DHA
Ekonomi
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