ECB bankacılık denetçisi, Rusya yaptırımlarının dolaylı etkisinden endişeli - Son Dakika
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ECB bankacılık denetçisi, Rusya yaptırımlarının dolaylı etkisinden endişeli

31.03.2022 14:22
ECB bankacılık denetçisi, Rusya yaptırımlarının dolaylı etkisinden endişeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, ECB'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların etkilerine karşı Avro Bölgesi'ndeki bankalarla günlük temas halinde olduklarını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, ECB'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların etkilerine karşı Avro Bölgesi'ndeki bankalarla günlük temas halinde olduklarını söyledi.

Enria, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin toplantısında milletvekillerin sorularını cevapladı. Enria, Ukrayna savaşının ve Rusya'ya yönelik yaptırımların Avro Bölgesi'ndeki finans kurumları üzerindeki dolaylı etkilerinden endişe duyduklarını belirtti.

Enria, Moskova'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının bölgedeki bankaların şirketlerle veya bireysel müşterilerle olan güçlü taahhütlerini etkileyebileceğine vurgu yaptı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların etkileriyle nasıl başa çıktıkları konusunda bankalarla günlük temas halinde olduklarını bildiren Enria, kurumların risk durumu kötüleşirse, hızlı denetim tedbirlerine hazır olduklarını vurguladı.

Enria, "Özellikle, bankaların Rusya'ya karşı yaptırımlara uymak için yeterli iç düzenlemeleri ve kontrolleri uygulayıp uygulamadığını değerlendiriyoruz." dedi.

ECB'nin baş denetçisi Enria, Avrupa bankalarının Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta yaklaşık 100 milyar avro riski bulunduğu ve yaptırıma tabi kuruluşlar bunun "sadece küçük bir kısmını" oluşturduğunu da belirtti.

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Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Parlamentosu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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