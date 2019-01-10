ECB, bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirecek
9 dakika önce
ECB, belirsiz görünümün olduğu bir ortamda bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirmeyi görüşecek.
ECB, belirsiz görünümün olduğu bir ortamda bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirmeyi görüşecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:45
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