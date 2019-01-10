Son Dakika Haberleri: ECB, bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirecek

ECB, bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirecek

9 dakika önce

ECB, belirsiz görünümün olduğu bir ortamda bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirmeyi görüşecek.

ECB, bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirecek, System.String[]
ECB, belirsiz görünümün olduğu bir ortamda bankalara ucuz kredileri tekrar değerlendirmeyi görüşecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:45 

Ekonomi
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