ECB Başkanı Lagarde: "Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte muhtemelen daraldı" - Son Dakika

ECB Başkanı Lagarde: "Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte muhtemelen daraldı"

21.01.2021 18:31
ECB Başkanı Lagarde:

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini belirterek, Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisinin muhtemelen daraldığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini belirterek, Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisinin muhtemelen daraldığını söyledi.

Lagarde, ECB'nin yılın ilk Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Salgında aşılamanın önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Lagarde, bu konuda zorlukların sürdüğünü söyledi.

Lagarde, 1,85 trilyon avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) devam edeceğini aktararak, varlık alımlarının ECB'nin faiz artırmaya başlamasının hemen öncesine kadar süreceğine işaret etti.

Avro Bölgesi'nin Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde muhtemelen daraldığını belirten Lagarde, salgının yılın ilk çeyreğinde bölge ekonomisindeki ekonomik faaliyetlere baskı yapacağını kaydetti.

Lagarde, "Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümü üzerindeki riskler hala aşağı yönlü." ifadesini kullandı.

Son gelen verilerin, Kovid-19 salgınında ikinci dalga etkisinin daha bariz olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Lagarde, ekonomik gelişmelerin düzensiz ve tüketicilerin hala ihtiyatlı olduğunu söyledi.

Küresel ekonomide toparlanma beklentileri, Brexit sonrası ticaret anlaşması ve Kovid-19 aşılarını olumlu gelişme olarak değerlendiren Lagarde, salgının ekonomik büyüme önünde engel olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Dijital avro ile ilgili süreçler birkaç yıl sürecek"

Christine Lagarde, enflasyonun çok düşük kaldığını, salgının yayılması yavaşladıkça ve ekonomi toparlandıkça enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı görüleceğini söyledi.

Avronun diğer para birimlerine karşı değerlenmesinin Avro Bölgesi'nde enflasyon için bir engel olduğunu belirten Lagarde, "Döviz kurundaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Lagarde, ECB'nin politika belirlerken tek bir getiriye bağlı kalmadığını, elverişli finansal koşulları sağlamak için birçok göstergeyi dikkate aldığını kaydetti.

ECB'nin dijital avro ihracına ilişkin Lagarde, dijital avro ile ilgili süreçlerin birkaç yıla yayılacağını belirterek, "Dijital avromuz olsa bile basılı para piyasada olmaya devam edecek." dedi.

Avro Bölgesi'ndeki bankaların salgında krediler konusunda ekonomiyi dikkate almasını isteyen Lagarde, ellerindeki araç seti ile yeterli likidite sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Lagarde, orta vadede Avro Bölgesi'nin ekonomik olarak toparlanması için mali ve para politikasıyla desteklenmesinin önemine işaret ederek, "İhtiyaç halinde her türlü opsiyon masada duruyor." dedi.

Avro/dolar paritesi yükseldi

ECB, bugünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

ECB'nin açıklamasında, 10 Aralık 2020'de 500 milyar avro artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarılan PEPP'te alımlara bu büyüklükle devam edileceği ve ECB'nin varlık alım programının aylık 20 milyar avro olarak sürdürüleceği kaydedildi.

Avro/dolar paritesi, ECB kararının ardından yükseldi. Parite, TSİ 18.30 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 1,2168 seviyelerinde bulunuyor.

Bu arada, ortak para birimi avronun değerinin artması, Avro Bölgesi'nden yapılan ihracatı daha pahalı, ithalatı daha ucuz hale getiriyor. Bu da ECB'nin yüzde 2'nin biraz altındaki enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Enflasyon, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB Başkanı Lagarde: 'Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte muhtemelen daraldı' - Son Dakika


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