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ECB Başkanı Lagarde: "Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risk var" - Son Dakika

ECB Başkanı Lagarde: "Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risk var"

16.12.2021 18:27
ECB Başkanı Lagarde: "Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risk var"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, muhtemelen enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risk olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının yayılmasının belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, muhtemelen enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risk olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının yayılmasının belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme ivmesinin "ılımlaştığını" ifade eden Lagarde, gelecek yıl ekonomik faaliyetlerin artacağını söyledi.

Avro Bölgesi'nde artan enflasyona değinen Lagarde, yüksek enflasyonun büyük ölçüde artan enerji fiyatlarıyla ilişkili olduğunu ve enerji fiyatlarının 2022'de istikrara kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

Lagarde, "Enerji fiyatları önemli ölçüde arttı ve bazı endüstrilerde üretim için ürün, ekipman ve iş gücü sıkıntısı yaşanıyor. Bu faktörler; ekonomik faaliyetleri kısıtlıyor ve kısa vadeli ekonomik görünüm için ters rüzgar oluşturuyor." dedi.

Ücretlerin beklenenden daha çabuk şekilde artması halinde enflasyonun daha da yükselebileceğine işaret eden Lagarde, enflasyonun 2022'nin büyük bölümünde yüzde 2'nin üzerinde olacağını söyledi.

Bugüne kadar enflasyonun geçici olduğunu değerlendiren Lagarde, "Muhtemelen enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risk var." dedi.

"Omicron varyantı, kısa vadeli görünüm için tersten esen bir rüzgar"

Tedarik dar boğazlarının bir süre devam edeceğini, bu dar boğazların gelecek yıl azalacağını ifade eden Lagarde, "Ekonomi, 2022'nin ilk çeyreğinde salgın öncesi seviyesini aşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik görünüm için risklerin dengeli olduğunu belirten Lagarde, Kovid-19'un varyantlarının yayılmasının belirsizlik oluşturduğunu, bununla gelen seyahat gibi kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı geciktirebileceğini söyledi.

Lagarde, salgın nedeniyle kamu sağlığı krizinin devam ettiğini aktararak, "Omicron varyantı, kısa vadeli görünüm için tersten esen bir rüzgar..." ifadesini kullandı.

Yunan devlet tahvilleri

Christine Lagarde, bugünkü toplantıda alınan politika faizini sabit tutma kararına büyük çoğunluğun destek verdiğini, mevcut koşullara göre 2022'de faiz artışı öngörmediklerini söyledi.

Lagarde, enflasyon hedefi izin verdiği ölçüde varlık alımlarının adım adım azaltılacağını belirterek, varlık alım programında bir değişikliğe ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Yunanistan ekonomisini desteklemek için Yunan devlet tahvillerinin ECB tarafından satın alınmasına değinen Lagarde, Banka'nın, PEPP kapsamında elde ettiği gelirleri Yunan devlet tahvillerine yeniden yatırabileceğini açıkça söyleyerek "güçlü bir sinyal" verdiğini bildirdi.

ECB, PEPP kapsamında yaklaşık 35 milyar avro değerinde Yunan devlet tahvili satın alırken, ülke, düşük kredi notu nedeniyle ECB'nin Varlık Satın Alma Programı'nın (APP) dışında tutuluyor.

ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'nin toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit bırakıldı.

ECB, enflasyon tahminini yükseltti

PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'de sona ereceğini teyit eden ECB, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının düşük hızda yapılacağını açıkladı.

ECB'nin gelecek yıl için enflasyon tahminini neredeyse iki katına çıkarması dikkati çekti. ECB, eylüldeki 2022 için yüzde 1,7 olan enflasyon öngörüsünü yüzde 3,2'ye yükseltti. 2023 için ise yüzde 1,5'den yüzde 1,8'e revize etti.

Banka, 2021 yılı Avro Bölgesi büyüme beklentisini yüzde 5'den yüzde 5,1'e, 2022 için de yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Enflasyon, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB Başkanı Lagarde: 'Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risk var' - Son Dakika


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