ECB Başkanı Lagarde: "Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ECB Başkanı Lagarde: 'Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız' - Son Dakika

ECB Başkanı Lagarde: "Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız"

41 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

ECB Başkanı Lagarde:

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

Lagarde, yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgını, ekonomik görünüm ve finansal piyasaların işleyişinde risk oluşturacak şekilde hızlı ilerleyen bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

ECB'nin gelişmeleri ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerini yakından izlediğini vurgulayan Lagarde, "Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız. Gerektiğinde ve altında yatan risklerle orantılı olarak uygun ve hedeflenen önlemler almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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