ECB Başkanı Lagarde: "Yüksek enflasyon hepimiz için büyük bir zorluk" - Son Dakika
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ECB Başkanı Lagarde: "Yüksek enflasyon hepimiz için büyük bir zorluk"

09.06.2022 17:40
ECB Başkanı Lagarde: "Yüksek enflasyon hepimiz için büyük bir zorluk"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon baskısının genişlediğini belirterek, yüksek enflasyonun herkes için büyük zorluk olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon baskısının genişlediğini belirterek, yüksek enflasyonun herkes için büyük zorluk olduğunu söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Amsterdam'da düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek enflasyonun herkes için büyük bir zorluk olduğunu vurgulayan Lagarde, mayısta enflasyon oranının, Ukrayna'daki savaşın etkisi de dahil olmak üzere, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle yeniden önemli ölçüde yükseldiğini söyledi. Lagarde, "Enflasyon baskıları genişledi ve yoğunlaştı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının, başta Avrupa kıtası olmak üzere ekonomileri baskıladığını, küresel ticareti aksattığını, malzeme kıtlığına yol açtığını, yüksek enerji ve emtia fiyatlarına katkıda bulunduğunu aktaran Lagarde, ekonomik faaliyetlerin kısa sürede yüksek enerji fiyatlarından zarar göreceğine işaret etti.

Bugünkü faiz artırmama kararının ECB Yönetim Konseyi'nin oy birliği ile alındığını bildiren Lagarde, toplantıda, ECB'nin para politikasının normalleştirilmesi için ilave adımlar atıldığını belirtti.

Lagarde, temmuzda 25 baz puanlık artış planı olduğunu, enflasyon tahminlerine göre eylül ayında faiz artırımına devam etmeyi planladıklarını kaydetti. Lagarde, "Eylül tahminleri 2024 enflasyonunu yüzde 2,1 veya daha yüksek gösteriyorsa faiz artışı 25 baz puanın üzerinde olabilir." dedi.

"Para politikamızın düzgün bir şekilde aktarılması konusunda kararlıyız"

ECB Başkanı Lagarde, ECB'nin, para politikasını sıkılaştırmaya başlarken Avro Bölgesi tahvil piyasalarında ayrışmayı önlemek için yeni araçları harekete geçirmeye hazır olduğunu belirterek, "Geçmişte ECB'nin fazlasıyla gösterdiği gibi, ya mevcut düzeltilmiş araçları ya da kullanıma sunulacak yeni araçları devreye alacağız. Ancak para politikamızın düzgün bir şekilde aktarılması konusunda kararlıyız ve sonuç olarak, bu aktarımı bozacak ölçüde ayrışmalardan kaçınılacaktır." diye konuştu.

ECB'nin satın aldığı tahvillerin yeniden yatırıma yönlendirilmesinin bugünkü toplantıda tartışılmadığını aktaran Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin "ücret sarmalı" görmediğini söyledi.

"Temmuz ayındaki faiz artırımının enflasyonu hemen etkilemesini bekliyor musunuz?" sorusuna Lagarde, "Hayır" yanıtını verdi.

Bu arada, Lagarde'ın tahvil piyasalarında ayrışmaya yönelik değerlendirmesi, son haftalarda Avro Bölgesi ülkelerinde borçlanma maliyetlerindeki hızla ayrışmadan sonra geldi.

ECB, yıllık enflasyon tahminini yükseltti

ECB, 2022 için Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,1'e çekti. Banka, 2024 için büyüme beklentisini ise yüzde 1,6'dan yüzde 2,1'e çıkardı.

ECB, 2022 ve gelecek 2 yıl için enflasyon tahminlerini de yayımladı. Banka, bu yıl için enflasyon tahminini mart ayındaki yüzde 5,1'den yüzde 6,8'e yükseltti. Yüksek enflasyon nedeniyle baskı altında olan ECB, gelecek yıl enflasyon tahminini yüzde 2,1'den yüzde 3,5'e, 2024 için de yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e çıkardı.

ECB Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Bu arada, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,456 ile Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Almanya- İtalya 10 yıllık tahvil faizi farkı düne göre 11 baz puan artışla 220 baz puana yükseldi.

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Kaynak: AA

Christine Lagarde, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ECB Başkanı Lagarde: 'Yüksek enflasyon hepimiz için büyük bir zorluk' - Son Dakika

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