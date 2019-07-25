Son Dakika Haberleri: ECB Başkanı: Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor
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ECB Başkanı: Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor

49 dakika önce

ECB Başkanı Draghi, Almanya gibi imalatın çok önemli olduğu ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini belirterek, "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor.

ECB Başkanı: Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor, System.String[]
ECB Başkanı Draghi, Almanya gibi imalatın çok önemli olduğu ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini belirterek, "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." dedi.
Mario Draghi, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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