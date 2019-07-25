ECB Başkanı: Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor
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ECB Başkanı Draghi, Almanya gibi imalatın çok önemli olduğu ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini belirterek, "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor.
ECB Başkanı Draghi, Almanya
gibi imalatın çok önemli olduğu ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini belirterek, "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
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