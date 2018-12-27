ECB bülteninde risklere vurgu yapıldı
1 saat önce
ECB bülteninde, küresel ekonomik faaliyetlerin 2019'da yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.
ECB bülteninde, küresel ekonomik faaliyetlerin 2019'da yavaşlamasının beklendiği kaydedildi. Bültende, ticarette korumacılık tehdidinin, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıkların ve finansal piyasalarda oynaklıkların ön plana çıkmaya devam ettiğine işaret edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14
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