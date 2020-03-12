ECB, büyüme tahminini düşürdü
22 dakika önce
Avrupa Merkez Bankası (ECB), korona salgını öncesi tahminlerinde 2020 ve 2021 büyüme verisini aşağı revize etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), korona salgını öncesi tahminlerinde 2020 ve 2021 büyüme verisini aşağı revize etti. Lagarde, "Euro Bölgesi için riskler 'önemli ölçüde' aşağı yönlü" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:25
Son Dakika AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu