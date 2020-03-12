ECB, büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika
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ECB, büyüme tahminini düşürdü

22 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), korona salgını öncesi tahminlerinde 2020 ve 2021 büyüme verisini aşağı revize etti.

ECB, büyüme tahminini düşürdü, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB), korona salgını öncesi tahminlerinde 2020 ve 2021 büyüme verisini aşağı revize etti. Lagarde, "Euro Bölgesi için riskler 'önemli ölçüde' aşağı yönlü" dedi.

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:25 
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