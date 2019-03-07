ECB, büyüme ve enflasyon beklentisini düşürdü
2 saat önce
ECB, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 1,7'den 1,1'e ve enflasyon beklentisini de yüzde 1,6'dan 1,2'ye indirdi.
ECB, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 1,7'den 1,1'e ve enflasyon beklentisini de yüzde 1,6'dan 1,2'ye indirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:00
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