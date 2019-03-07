ECB, büyüme ve enflasyon beklentisini düşürdü

ECB, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 1,7'den 1,1'e ve enflasyon beklentisini de yüzde 1,6'dan 1,2'ye indirdi.

ECB, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 1,7'den 1,1'e ve enflasyon beklentisini de yüzde 1,6'dan 1,2'ye indirdi.

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