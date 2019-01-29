Son Dakika Haberleri: Ecb/de Cos: Büyümeye Yönelik Risklerin Kalıcılığı Değerlendirilmeli

Ecb/de Cos: Büyümeye Yönelik Risklerin Kalıcılığı Değerlendirilmeli

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Pablo Hernandez de Cos, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin "daha ısrarcı, kalıcı olup olmadıklarının değerlendirmesi" çağrısı yaptı.

Ecb/de Cos: Büyümeye Yönelik Risklerin Kalıcılığı Değerlendirilmeli, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Pablo Hernandez de Cos, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin "daha ısrarcı, kalıcı olup olmadıklarının değerlendirmesi" çağrısı yaptı.

Aynı zamanda ve İspanya Merkez Bankası Başkanı olan de Cos, söz konusu risklerin ECB tarafından "geçici oldukları" değerlendirildiğine de işaret ederek, "Şu ana kadar düşüncemiz Euro Bölgesi büyümesinde görülen yavaşlamanın geçici olduğu yönündeydi" dedi ve ekledi:

"Ancak, birçok geçici olayın Avrupa ekonomisi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olması, bunların bazılarının kalıcı olduğunu düşünmemize yol açabilir. Bu değerlmendirmemiz gereken bir şey."

De Cos, "geçici olaylar"dan söz ederken, Fransa'daki sarı yelekliler protestolarına ve Almanya'da araçlara ilişkin yapılan yeni düzenlemelere işaret etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

İspanya, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolculara Ödeme Yapmayan İspanya'nın Reus Kulübüne 3 Yıl Ceza Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor

Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 15-17 Kuruş Arasında İndirim Bekleniyor Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:34:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ecb/de Cos: Büyümeye Yönelik Risklerin Kalıcılığı Değerlendirilmeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]