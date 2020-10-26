ECB / de Cos: Sorunlu kredilerde artış olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Pablo Hernandez de Cos, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iyimser seneryolara göre dahi, önümüzdeki çeyreklerde, sorunlu kredilerin toplam krediler içindeki payında "belirgin yükselişler" beklediğini söyledi.

De Cos, koronavirüs krizi devam ederken bankaların temettü politikalarına ilişkin olarak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve bu konuda "ihtiyatlı davranmaları" gerektiği konusunda da uyardı.