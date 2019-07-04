Son Dakika Haberleri: ECB/De Guindos: Ekonomide riskler aşağı yöne döndü
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ECB/De Guindos: Ekonomide riskler aşağı yöne döndü

1 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Luis de Guindos, finans ve finans dışı şirketlerin bilanço tablolarını desteklemeleri gerektiğini ve gereksiz risk alımının önüne geçebilmek için ECB'nin makrotutumlu önlemlerinin güçlendirilebileceğini söyledi.

ECB/De Guindos: Ekonomide riskler aşağı yöne döndü, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Luis de Guindos, finans ve finans dışı şirketlerin bilanço tablolarını desteklemeleri gerektiğini ve gereksiz risk alımının önüne geçebilmek için ECB'nin makrotutumlu önlemlerinin güçlendirilebileceğini söyledi.
Lisbon'da konuan de Guinos, belirli sektör ve ülkelerde görülebilecek şokların etkilerini azaltmak adına ek önlemler alınabileceğini belirtti.
De Guindos, Euro Bölgesi'nin ticaret korumacılığı, gelişmekte olan piyasalarda görülen kırılganlıklar ve Brexit de dahil olmak üzere jeopolilik riskler gibi "karşıdan gelen rüzgarlarla" karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.
Geçtiğimi 10 yılda bankaların sermaye yeterliliğini 2010 yılındaki yüzde 3.9'dan yüzde 2018 yılı sonunda 14.3'e yükselterek sağlamlaştırdığını hatırlatan de Guindos, bu durumu özellikle parasal teşvikler olmak üzere "genel iyileşme" ve artan piyasa baskılarının etkisi olduğunu söyledi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
Ekonomi
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