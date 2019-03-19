Son Dakika Haberleri: Ecb / de Guindos: Yavaşlama Yılın Geneline Yayılabilir

Ecb / de Guindos: Yavaşlama Yılın Geneline Yayılabilir

43 dakika önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupalı üreticilerin yavaşlayan dış talepten etkilendiğini ve bu etkinin bazı ülke ve sektörler tarafından birleştiğini söyledi.

Ecb / de Guindos: Yavaşlama Yılın Geneline Yayılabilir, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupalı üreticilerin yavaşlayan dış talepten etkilendiğini ve bu etkinin bazı ülke ve sektörler tarafından birleştiğini söyledi.

Madrid'de konuşan de Guindos, Euro Bölgesinden gelen verilerin zayıf olduğunu ve küresel ekonomik görünümün zayıfladığını belirterek Çinde görülen ekonomik olgunlaşmayı örnek gösterdi ve yavaşlamanın yılın geneline yayılacağını söyledi.

De Guindos, konuşmasından önce banka finansman koşulları elverişli olsa da, büyüme hızındaki yavaşlama ve birkaç belirsizliğin sürekliliği bu koşulları etkileyebileceğine işaret etti ve tedbirli olmak gerektiğini söyledi ve ücret artışının hanehalkı geliri ve özel tüketime dayanak olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:01 Kaynak: DHA

Madrid, Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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