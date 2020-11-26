ECB'den Kovid-19 ikinci dalgası dolayısıyla daha fazla teşvik sinyali - Son Dakika

ECB'den Kovid-19 ikinci dalgası dolayısıyla daha fazla teşvik sinyali

26.11.2020 17:49
ECB'den Kovid-19 ikinci dalgası dolayısıyla daha fazla teşvik sinyali, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayı para politikası toplantı tutanaklarında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasına karşı kayıtsız kalınamayacağının altı çizilerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik daha fazla yardım sinyali verildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayı para politikası toplantı tutanaklarında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasına karşı kayıtsız kalınamayacağının altı çizilerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik daha fazla yardım sinyali verildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin 28- 29 Ekim'de Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin, Avro Bölgesi ekonomilerinde kalıcı zarara sebep olacak bir çift dipli resesyondan endişe duydukları ortaya çıktı.

Tutanaklarda, "Gelinen noktada rahatlık göstermek cari şartlar altında zarar verici olabilir." ifadesine yer verilerek, "2020'nin son çeyreğinde GSYH'nın büyümesine yönelik net riskler göründü." denildi.

Ağırlıklı olarak tahvil alımlarından oluşan yeni bir yardım paketinin aralık ayında açıklanmasına yönelik sinyal verilen tutanaklarda, ECB Yönetim Konseyi'nin, "gerektiği her anda harekete geçmeye hazır" olduğu mesajı yenilendi.

Tutanaklarda, Yönetim Konseyi üyelerinin genel ölçüde paylaştığı görüşün, Konseyin para politikası tedbirlerinin güçlü parasal duruşu sağladığı yönünde olduğu belirtildi.

ECB'nin tutanaklarında "Salgının talep ve arz taraflarına daha uzun, kalıcı etkilerinin olabileceğini ve potansiyel büyümeyi azaltma olasılığını dikkate almak önemli olacaktır." ifadesine yer verildi.

ECB Başekonomisti Philip Lane'nin birkaç aydır ekside seyreden enflasyona yönelik uyarılarını dinleyen Konsey üyelerinin, Lane'nin yaptığı önerilere genel olarak katıldıkları tutanaklarda yer buldu.

Tutanaklarda, Kovid-19 aşı haberleri konusunda ele alınması gereken farklı yönlerde unsurlar olduğu ortaya konulurken, istihdamda özellikle hizmet sektöründe daha fazla azalma beklendiği ifade edildi.

Toplantı 10 Aralık'ta

ECB, 28-29 Ekim'de yapılan para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda da değişiklik yapılmamıştı.

Yönetim Konseyi, aynı toplantıda politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

Öte yandan, bankanın aralık ayında sadece PEPP'de değil Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinde (TLTRO) ve kademeli faiz uygulamasında ayarlamalar yapması, mevduat faizinde indirime gitmesi seçenekleri masada bulunuyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, 11 Kasım'da Avro Bölgesi ekonomileri için başka bir teşvik paketinin neye benzeyebileceğine yönelik ipuçları vererek, son zamanlarda PEPP ve TLTRO'ların mevcut ortamda etkinliğini kanıtladığını belirtmişti.

Lagarde, PEPP ve TLTRO'nun "dinamik olarak ayarlanabilir" ve para politikasını yeniden ayarlamak için temel araçlar olarak kalabileceğini dile getirmişti.

Bu arada, ekonomistler, aralık ayından önce özel bir müdahalede bulunma seçeneğinin imkansız olmadığını ancak buna fazla ihtimal vermediklerini belirtti.

Bankanın Yönetim Konseyi 10 Aralık'ta bir araya gelecek.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Avrupa Merkez Bankası, Frankfurt, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB'den Kovid-19 ikinci dalgası dolayısıyla daha fazla teşvik sinyali - Son Dakika


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