ECB'den Lagarde: Desteği geri çekmekten kaçınmak önemli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya çapında aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerlemenin yanı sıra ekonomiye sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel ekonomik görünümün iyileştiğini vurguladı.

Lagarde, buna karşın, daha net bir görünümün, koronavirüs pandemisindeki gelişmeler ve Covid-19 aşısının piyasaya sürülme hızına bağlı belirsizliklerin etkisinde olmayı sürdürdüğü uyarısı yaptı.