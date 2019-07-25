Son Dakika Haberleri: ECB'den Lagarde'ın yeni başkan atanmasına onay
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ECB'den Lagarde'ın yeni başkan atanmasına onay

1 saat önce

ECB Yönetim Konseyi, AB Konseyi'nin ECB Başkanlığı için mevcut IMF Başkanı Christine Lagarde'ı aday göstermesini kabul etti.

ECB'den Lagarde'ın yeni başkan atanmasına onay, System.String[]
ECB Yönetim Konseyi, AB Konseyi'nin ECB Başkanlığı için mevcut IMF Başkanı Christine Lagarde'ı aday göstermesini kabul etti.
Christine Lagarde, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:47 
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