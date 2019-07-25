ECB'den Lagarde'ın yeni başkan atanmasına onay
2 saat önce
ECB Yönetim Konseyi, AB Konseyi'nin ECB Başkanlığı için mevcut IMF Başkanı Christine Lagarde'ı aday göstermesini kabul etti.
ECB Yönetim Konseyi, AB Konseyi'nin ECB Başkanlığı için mevcut IMF Başkanı Christine Lagarde
'ı aday göstermesini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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