Son Dakika Haberleri: ECB'den risk uyarısı
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ECB'den risk uyarısı

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi ekonomisinde aşağı yönlü risklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi ekonomisinde aşağı yönlü risklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında mevduat faiz oranlarının 10 baz puan düşürülmesi kararı alındığını anımsattı.

Mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 olarak belirlendiğini, politika faizinin sıfır ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığını belirten Draghi, varlık alım programına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağını, söz konusu programın gerektiği sürece devam edeceğini söyledi.

Draghi, Avro Bölgesi ekonomisinde aşağı yönlü risklerin devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Uygulayacakları kapsayıcı para politikası tedbirleriyle olumlu finansal koşullar sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Draghi, Avro Bölgesi büyüme beklentisinin 2019'da 1,2'den 1,1'e, 2020'de 1,4'ten 1,2'ye indirildiğini, 2021'de ise yüzde 1,4 olarak öngörüldüğünü söyledi.

"Avro Bölgesi büyümesinde yavaşlama öngörüyoruz"

Mario Draghi, uluslararası ticaretteki yavaşlama ve küresel belirsizlikler gibi nedenlerle Avro Bölgesi büyümesinde yavaşlama öngördüklerini ifade ederek, büyüme üzerinde jeopolitik etkiler, korumacı ekonomi politikaları ve gelişen piyasalardaki kırılganlıklardan kaynaklı riskler olduğunu vurguladı.

Avrupa'da ekonomik ve parasal birliğin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Draghi, bankacılık ve sermaye piyasaları birliğinin de tamamlanmasına öncelik verilmesini istediklerini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi, Frankfurt, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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