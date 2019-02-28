Ecb, Deutsche Bank'ın Sermaye Yeterlilik Oranını Yükseltti

Avrupa Merkez Bankası, (ECB) Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank için çekirdek sermaye yeterlilik oranını yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası, (ECB) Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank için çekirdek sermaye yeterlilik oranını yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye çıkardı.



Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, ECB tarafından bankanın çekirdek (minimum) sermaye yeterlilik oranının 2019 için yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye yükseltildiği belirtildi.



Deutsche Bank, çekirdek sermaye yeterlilik oranının yükseltilmesinin 1 Ocak 2019'da tamamen yürürlüğe giren G-SIB'nin (sistemik olarak küresel öneme sahip bankalar) sermaye koruma tamponunun artırılmasından kaynaklandığını belirtti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Galatasaray, Hoffenheim'ın Genç Kalecisi İsa Doğan'ın Peşine Düştü

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Babaannesinin Sevgilisi Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan 11 Yaşındaki Kız Çocuğu, Doğum Yaptı