Son Dakika Haberleri: Ecb, Deutsche Bank'ın Sermaye Yeterlilik Oranını Yükseltti

Ecb, Deutsche Bank'ın Sermaye Yeterlilik Oranını Yükseltti

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası, (ECB) Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank için çekirdek sermaye yeterlilik oranını yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye çıkardı.

Ecb, Deutsche Bank'ın Sermaye Yeterlilik Oranını Yükseltti, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası, (ECB) Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank için çekirdek sermaye yeterlilik oranını yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye çıkardı.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, ECB tarafından bankanın çekirdek (minimum) sermaye yeterlilik oranının 2019 için yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye yükseltildiği belirtildi.

Deutsche Bank, çekirdek sermaye yeterlilik oranının yükseltilmesinin 1 Ocak 2019'da tamamen yürürlüğe giren G-SIB'nin (sistemik olarak küresel öneme sahip bankalar) sermaye koruma tamponunun artırılmasından kaynaklandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:46 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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