Son Dakika Haberleri: Ecb/draghi: Birleşik Krallık ile Ekonomik İlişkileri Olan Ülkeler Brexit'ten Daha Çok Etkilenecek

Ecb/draghi: Birleşik Krallık ile Ekonomik İlişkileri Olan Ülkeler Brexit'ten Daha Çok Etkilenecek

1 dakika önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkileri olan Avrupa ülkelerinin, diğerlerine göre Brexit'ten daha ciddi şekilde etkileneceği uyarısını yaptı.

Ecb/draghi: Birleşik Krallık ile Ekonomik İlişkileri Olan Ülkeler Brexit'ten Daha Çok Etkilenecek, System.String[]
– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkileri olan Avrupa ülkelerinin, diğerlerine göre Brexit'ten daha ciddi şekilde etkileneceği uyarısını yaptı.

ECB'nin faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Draghi, Brexit etkilerinin bütün kıtaya yansıyacağını söyledi ve Avrupa değer zincirine zarar verebileceğini belirtti. Brexit etkilerinin şiddetinin, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden uygun bir şekilde veya anlaşmasız olarak ayrılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Draghi, merkez bankalarının genel olarak politik anlaşmazlıklara müdahale etmediğini, fakat gerektiği takdirde ECB'nin "Avrupa ekonomik çerçevesini korumaya ve zayıflıkları telafi etmeye" hazır olduğunu ifade etti. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:24 Kaynak: DHA
Ekonomi
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