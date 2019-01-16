Son Dakika Haberleri: Ecb/draghi: Euro Bölgesi Ekonomisinde Yavaşlama Uzun Sürebilir

Ecb/draghi: Euro Bölgesi Ekonomisinde Yavaşlama Uzun Sürebilir

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisindeki yavaşlamanın, Birlik dışında gelişen ters rüzgarların da etkisiyle, "beklenenden daha uzun sürebileceği" uyarısı yaptı.

Ecb/draghi: Euro Bölgesi Ekonomisinde Yavaşlama Uzun Sürebilir, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisindeki yavaşlamanın, Birlik dışında gelişen ters rüzgarların da etkisiyle, "beklenenden daha uzun sürebileceği" uyarısı yaptı.

Draghi bu zayıflıkta Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlamasının da aralarında olduğu küresel etkenlerin kayda değer bir etkisinin olduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Draghi, "Şu anda beklentilerimizden daha zayıf veriler alıyoruz. Orta vadede Euro Bölgesi içindeki fiyat baskısının artırılmasının ve manşet enflasyon gelişmelerinin  desteklenmesi için hala ciddi miktarda parasal teşviğe ihtiyaç var" diye uyardı.

Konuşmasında Euro Bölgesi ekonomisinin bir resesyona doğru gitmediğini, ancak yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade eden Draghi, "Euro Bölgesi'nde yaşanmakta olan bir yavaşlama, bir resesyona doğru gitmiyoruz, ancak yavaşlama önceden beklenenden  daha uzun süreli olabilir" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:26 Kaynak: DHA

Ekonomi
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