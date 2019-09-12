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Ecb/draghi: faiz indirimi enflasyon görünümüne yanıt olarak yapıldı

25 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, faizde 10 baz puan indirime gitme kararının enflasyondaki olumsuz görünüm sebebiyle alındığını söyledi.

Ecb/draghi: faiz indirimi enflasyon görünümüne yanıt olarak yapıldı, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, faizde 10 baz puan indirime gitme kararının enflasyondaki olumsuz görünüm sebebiyle alındığını söyledi.

ECB'nin 10 baz puan düşüşle yüzde eksi 0.50'ye indirdiği faiz açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında Draghi, "enflasyondaki düşüş görünümünün" yanında söz konusu karar üzerinde "aşağı yönlü risklerin devamlılığının" da etkili olduğunu belirtti. Draghi, faiz indiriminin finansal koşulların uygun kalmasını ve Euro Bölgesi'nin genişlemesini sürdürmesini hedeflediğini de ekledi.

Bunun yanında Draghi, Euro Bölgesi'ndeki resesyon endişelerine de değinerek, bölgede olası bir yavaşlama riskinin hala "çok küçük" olduğunu belirtti. Almanya'dan gelen verilerin bölgede resesyonun yeni başladığına veya etkisinin düşük olduğuna işaret ettiğine dikkat çeken Draghi, Almanya'daki görünüme uygun para politikaları alınması gerektiğini de ekledi. Draghi, "Zayıflayan ekonomik görünüm ve aşağı yönlü risklerin devam etmesiyle parasal alanı bulunan hükümetlerin etkili ve hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor."

Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:52 Kaynak: DHA
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