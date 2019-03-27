Son Dakika Haberleri: Ecb/draghi: Riskler Sürüyor Ancak Büyüme Görünümü Toparlanıyor

Ecb/draghi: Riskler Sürüyor Ancak Büyüme Görünümü Toparlanıyor

1 saat önce

Avrupa merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Frankfurt'ta yaptığı bir konuşmada, orta vadeli büyüme görünümümün, halen aşağı yönlü olmasına karşın, toparlanmaya başladığını söyledi.

Ecb/draghi: Riskler Sürüyor Ancak Büyüme Görünümü Toparlanıyor, System.String[]
Avrupa merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Frankfurt'ta yaptığı bir konuşmada, orta vadeli büyüme görünümümün, halen aşağı yönlü olmasına karşın, toparlanmaya başladığını söyledi.

Draghi, dış talebin iç talebe karşı üstünlük göstermediğini, ancak geçen aylarda risklerin arttığını ve belirsizliklerin devam ettiğini söyledi ve para politikasının etkisini göstererek, finansal durumun Aralık ayından bu yana gevşettiğinin altını çizdi.

Draghi'nin konuşmasından satır başları şöyle;

İç ekonomi dayanıklılığını görece olarak sürdürdü.

Yapılan hafif düzeltmeler büyük bir düşüşe işaret etmek zorunda değil.

Enflasyon yakınlaşmasında gecikmeler olursa, faizlere yönelik yönlendirmeler ayarlayabilir.

Ekonomik büyüme tahminlerin altında kalırsa, ücret artışları sınırlı kalabilir.

Döviz kurlarının değerlenmesinin etkileri tersine döndü.

Aşağı yönlü riskler gerçekleşmezse taleplerde iyileşme görülebilir.

Enflasyonun hedefe sürekli yakınlaşmasını hedeften sapma değil bir gecikmedir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

Aralık, Avrupa, Frankfurt, Mario Draghi, Ekonomi
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