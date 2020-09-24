ECB: Ekonomik aktivite hala kriz öncesinin çok altında

Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel ekonomide temel belirsizlik kaynağının coronavirüs pandemisi olduğuna dikkat çekti ve ekonomik aktivitenin hala kriz öncesi düzeylerin çok altında kalmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

ECB'nin Ekonomik Bülten'inde, küresel ekonomik görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğuna ve küresel ekonomide kalıcı izler bırakabilecek pandeminin evrimine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra, Brexit, artan ticaret korumacığılına ve küresel arz zincirindeki bozulmalara da dikkat çekildi.

Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte yüzde 11.8 daraldığına işaret edilen Ekonomik Bülten'de, üçüncü çeyrekte GSYH'de pozitif büyüme olmasının beklendiği de vurgulandı.

ECB Ekonomik Bülteni'nde Euro bölgesinde yıllık enflasyon için de 2020'de yüzde 0.3, 2021'de yüzde 1.0 ve 2022'de de yüzde 1.3 düzeyinde olacağı öngörülerine yer verildi.