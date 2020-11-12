BIST100 yüzde 0.58 düştü, dolar 7.70 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.58 düştü, dolar 7.70 lirada

12.11.2020 17:41
BIST100 yüzde 0.58 düştü, dolar 7.70 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününü yüzde 0.58 düşüşle 1,271.75 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününü yüzde 0.58 düşüşle 1,271.75 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.72, BIST Mali Endeks yüzde 0.53, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 eksideydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürdü.

Piyasalar 19 Kasım'da yapılacak Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal da atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6745 lira ve en yüksek 7.8964 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,euro en düşük 9.0638 lira ve en yüksek 9.2980 lirayı gördükten sonra, 9.09 – 9.10 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0986 lira ve en yüksek 10.4190 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17586 - 1.18231 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17712 düzeyindeydi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü yayımlanan Ekonomik Bülten'inde, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan krize karşı toparlanmanın üçüncü çeyrekte güçlü olduğu, ancak toparlanmanın dördüncü çeyrekte yavaşlama işaretleri göstermeye başladığı vurgulandı.Bankanın bülteninde, ekonomik büyümenin üçüncü üç aylık dörnemde toparlanmasının ardından dördüncü çeyrekte düşmesinin beklendiği belirtildi.ECB bülteninde, başta en çok etkilenen hizmetler olmak üzere, toparlanmanın "sektörler arasında dengesiz" olacağı uyarısı yapıldı. Bültende ayrıca, gelen verilerin "firmaların ve hanehalklarının harcama kararlarında dikkatli olmaya devam ettiklerine ilişkin" işaretleri de içardiği vurgulandı ve eklendi: "İleriye bakıldığında, uzun süreli bir toparlanma, salgının gelişimine ve kontrol altına alma politikalarının başarısına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor."


Avrupa Merkez Bankası, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.58 düştü, dolar 7.70 lirada - Son Dakika Ekonomi


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