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ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı - Son Dakika

ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı

16.02.2022 16:34
ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı

Avrupa Merkez Bankası(ECB), Kovid-19 salgınında yüksek fiyatlarla daha fazla borçlanılması nedeniyle emlak piyasasının Avro Bölgesi bankaları için önemli bir "güvenlik açığı" olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası(ECB), Kovid-19 salgınında yüksek fiyatlarla daha fazla borçlanılması nedeniyle emlak piyasasının Avro Bölgesi bankaları için önemli bir "güvenlik açığı" olduğunu belirtti.

ECB denetçileri, Banka'nın internet sitesinde yayımladıkları "Emlak riskini yakından takip etmek" bülteninde, emlak piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticari ve konut amaçlı gayrimenkullerin endişe kaynağı haline geldiği ve bankaların buna maruz kalmasının daha yakından incelenmesinin planlandığı aktarılan bültende, "ECB Bankacılık Denetimi, bankaların ticari ve konut amaçlı gayrimenkul sektörlerine yönelik risklerini önemli bir güvenlik açığı olarak belirledi." ifadesi kullanıldı.

Bültende, bankaların ticari gayrimenkul risklerinin, ECB'nin direkt denetimi altındaki yaklaşık 115 bankanın kredilerinin yaklaşık yüzde 8'ini ve kurumsal kredilerinin de yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan, ECB tarafından yapılan bir araştırmada, sahibi tarafından kullanılan konutların enflasyona dahil edilmesinin Avro Bölgesi'ndeki enflasyon ölçümü üzerinde yukarı yönlü önemli bir etkisi olacağı vurgulandı.

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Avrupa Merkez Bankası, Gayrimenkul, Banka, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı - Son Dakika
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