Son Dakika Haberleri: Ecb euro bölgesi büyüme ve enflasyon beklentilerini düşürdü
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Ecb euro bölgesi büyüme ve enflasyon beklentilerini düşürdü

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi 2019 ve 2020 yılı ekonomik büyüme beklentilerini yüzde 1.2 ve yüzde 1.4 düzeylerinden sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 1.2 düzeylerine indirdiğini açıkladı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi 2019 ve 2020 yılı ekonomik büyüme beklentilerini yüzde 1.2 ve yüzde 1.4 düzeylerinden sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 1.2 düzeylerine indirdiğini açıkladı.

ECB, açıkladığı 10 baz puanlık faiz indirimi sonrası gelecek döneme ait ekonomik büyüme beklentilerini de aşağı yönlü revize etti. Yapılan açıklamada, 2021 yılına yönelik enflasyon beklentisinin de Haziran ayındaki yüzde 1.6 düzeyinden yüzde 1.5'e indirildiği, 2020 yılına yönelik beklentinin de yüzde 1.4'ten yüzde 1.0'e düşürüldüğü belirtildi. ECB ayrıca, bu yıl enflasyonun yüzde 1.2 düzeyinde gerçekleşeceğinin beklendiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:14 Kaynak: DHA
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