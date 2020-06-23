ECB: Euro Bölgesi ekonomisi ikinci yarıda toparlanır

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci yarısında yüzde 13 düzeyine kadar daralabileceğine dikkat çekti.
De Guindos, buna karşın, oldukça uyumlaştırıcı ve destekleyici para ve finans politikalarının desteğiyle iş aktivitelerinin yılın ikinci yarısında toparlanacağını vurguladı.
De Guindos ayrıca, ECB Yönetim Konseyi'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) uygulamalarını yakından izlemeyi sürdüreceğine işaret ederek, bu kapsamda gerekli görüldüğü zaman Program'ın büyüklüğü, süresi ve kompozisyonu konusunda güncellemeler yapılabileceğini söyledi.