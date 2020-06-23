ECB: Euro Bölgesi ekonomisi ikinci yarıda toparlanır - Son Dakika

ECB: Euro Bölgesi ekonomisi ikinci yarıda toparlanır

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci yarısında yüzde 13 düzeyine kadar daralabileceğine dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci yarısında yüzde 13 düzeyine kadar daralabileceğine dikkat çekti.

De Guindos, buna karşın, oldukça uyumlaştırıcı ve destekleyici para ve finans politikalarının desteğiyle iş aktivitelerinin yılın ikinci yarısında toparlanacağını vurguladı.

Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Eurosystem uzmanlarının Euro Bölgesi'nde GSYH'nın 2020 yılında reel bazda yüzde 8.7 daralacağını öngördüğüne dikkat çeken de Guindos, ardından 2021 yılında yüzde 5.2'lik bir büyüme ile toparlanma olacağını, GSYH büyümesinin 2022 yılında da yüzde 3.3 olacağının altını çizdi. de Guindos, herşeye karşın, bu verilerin, GSYH'nın 2022 yılı sonunda ulaşacağı büyüklüğün, Mart ayında yapılan projeksiyonlardan yüzde 4.0 daha küçük olacağını gösterdiğini ekledi.

De Guindos ayrıca, ECB Yönetim Konseyi'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) uygulamalarını yakından izlemeyi sürdüreceğine işaret ederek, bu kapsamda gerekli görüldüğü zaman Program'ın büyüklüğü, süresi ve kompozisyonu konusunda güncellemeler yapılabileceğini söyledi.


Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ECB: Euro Bölgesi ekonomisi ikinci yarıda toparlanır - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:58 Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 09:50 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor 11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:03:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ECB: Euro Bölgesi ekonomisi ikinci yarıda toparlanır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]