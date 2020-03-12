ECB faiz değiştirmedi - Son Dakika
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ECB faiz değiştirmedi

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.

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Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.


Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2020 yılı Mart toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka politika faizini yüzde 0'da, marjinal faiz oranını yüzde 0.25'te, mevduat faizini de eksi yüzde 0.5'te tuttu. ECB'nin bankalara operasyonel faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla geçici sermaye sağlayacağı belirtildi. - İSTANBUL

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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