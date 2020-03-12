ECB faiz değiştirmedi
6 saat önce
Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2020 yılı Mart toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka politika faizini yüzde 0'da, marjinal faiz oranını yüzde 0.25'te, mevduat faizini de eksi yüzde 0.5'te tuttu. ECB'nin bankalara operasyonel faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla geçici sermaye sağlayacağı belirtildi. - İSTANBUL
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