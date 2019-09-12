Son Dakika Haberleri: Ecb faiz kararı öncesi avrupa piyasaları karışık
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Ecb faiz kararı öncesi avrupa piyasaları karışık

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizi kararı ve yeni teşvik programı açıklaması öncesi Avrupa hisse senedi piyasaları güne karışık başladı.

Ecb faiz kararı öncesi avrupa piyasaları karışık, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizi kararı ve yeni teşvik programı açıklaması öncesi Avrupa hisse senedi piyasaları güne karışık başladı.

ECB faiz kararının yanında medyada yer alan bazı haberlerde, Hong Kong Exchange and Clearing Limited'in Londra Borsası'na yönelik 36.6 milyar dolarlık teklifinin Washington tarafından incelenebileceği öne sürüldü. Şirket gelişmeleri kapsamında ayrıca American Tobacco Plc, gelecek yıl Ocak ayına kadar 2,300 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Veri gündeminde ise yatırımcılar Almanya'dan gelen tüketici fiyatları verisi sonrası Avrupa Birliği'nden gelecek olan sanayi üretimi verisini bekliyor.

ECB kararı öncesi Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.30 yükselirken

CAC 40 ve FTSE bir değişim göstermedi.

Avrupa Merkez Bankası, Hong Kong, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:58 Kaynak: DHA
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