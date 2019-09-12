Ecb faizi 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirdi
7 dakika önce
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:01 Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirdi.
ECB'den yapılan açıklamada beklentilere paralel olarak faizdeki indirimin yanında refinansman operasyon faiz oranının ve marjinal faiz oranının sırasıyla yüzde 0.0 ve yüzde 0.25'te sabit tutulduğu belirtildi.
ECB, enflasyon oranı yüzde 2.0'ye yakın düzeylere yaklaşana kadar söz konusu faizlerin sabit tutulmasına veya düşürülmesine karar verildiğini vurguladı.
Son Dakika: Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu