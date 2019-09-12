Ecb faizi 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirdi.

ECB'den yapılan açıklamada beklentilere paralel olarak faizdeki indirimin yanında refinansman operasyon faiz oranının ve marjinal faiz oranının sırasıyla yüzde 0.0 ve yüzde 0.25'te sabit tutulduğu belirtildi.

ECB, enflasyon oranı yüzde 2.0'ye yakın düzeylere yaklaşana kadar söz konusu faizlerin sabit tutulmasına veya düşürülmesine karar verildiğini vurguladı.