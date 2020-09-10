ECB faizleri ve para politikasını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle aldığı olağanüstü önlemlerin ardından para politikasında değişiklik yapmadı.

ECB Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, politika faizinin "yüzde sıfır" ve marjinal borç verme faizinin yüzde 0.25, mevduat faizinin de yüzde 0.50 düzeylerinde sabit tutulduğu belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamasında, enflasyonun yüzde 2.0 olan hedefe yeteri kadar yaklaşana kadar faizlerin sabit tutulmaya devam edileceği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için uygulanmaya başlanan, 1.35 trilyon euro tutara kadar tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde değişiklik yapılmadığı belirtildi.Açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefine doğru ilerlemesini sağlamak için tüm araçların uygun şekilde kullanılacağı da eklendi.